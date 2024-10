Polizei Mettmann

POL-ME: Ein Schwerverletzter nach Unfall mit E-Bike und E-Scooter - Erkrath - 2410120

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag, 29. Oktober 2024, sind der Fahrer eines E-Bikes sowie der Fahrer eines E-Scooters im Bereich Bergische Allee/ Schimmelbuschstraße in Erkrath kollidiert. Dabei ist der 84-jährige Fahrer des E-Bikes schwer verletzt worden.

Das war geschehen:

Gegen 14.40 Uhr war ein 84-jähriger Mann aus Erkrath mit seinen E-Bike auf dem für Radfahrer freigegeben Gehweg der Schimmelbuschstraße in Richtung Bergische Allee unterwegs. Im Bereich der Rechtskurve, in der die Schimmelbuschstraße in die Bergische Allee mündet, verlor er, ersten Erkenntnissen zufolge, die Kontrolle über sein E-Bike.

Der Erkrather konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit einem Jugendlichen, der mit einem E-Scooter auf der Bergischen Allee in Richtung Hilden unterwegs war. Während der 16-Jährige unverletzt blieb, stürzte der Senior. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht. An dem E-Bike entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell