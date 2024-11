Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt Einbrecher fest - Mettmann - 2411029

Mettmann (ots)

Dank aufmerksamer Zeuginnen und Zeugen konnte die Polizei am gestrigen Donnerstag (7. November 2024) einen mutmaßlichen Einbrecher in Mettmann festnehmen. Der 25-jährige Tatverdächtige aus Bulgarien hatte das Metallgitter eines Kellerfensters aufgebrochen und war so ins Innere des Hauses gelangt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16.15 Uhr beobachte eine aufmerksame Zeugin einen Mann, der sich an einem Kellerfenster an der Nordstraße zu schaffen machte und schließlich in den Keller kletterte. Die Zeugin informierte umgehend die Polizei und konnte anschließend beobachten, dass der Mann wieder aus dem Fenster herauskletterte und flüchtete. Dank der guten Personenbeschreibung, die auch ein weiterer Zeuge bestätigte, konnte der mutmaßliche Einbrecher kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten festgenommen werden.

Der 25-jährige Mann aus Bulgarien, der bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde zur Durchführung weiter Maßnahmen zu Wache gebracht. Derzeit wird geprüft, ob er einem Haftrichter vorgeführt wird. Ebenso wird geprüft, ob er für weitere Einbruchsdelikte, die in der Nähe der Nordstraße begangen wurden, verantwortlich sein könnte.

Die Polizei Mettmann bedankt sich ausdrücklich bei den Zeuginnen und Zeugen, die die schnelle Festnahme ermöglicht und unterstützt haben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell