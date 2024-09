Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Betrunken Auto gefahren und Unfall gebaut (21.09.2024)

Spaichingen (ots)

Ein Autofahrer ist am Samstag betrunken Auto gefahren und hat auf der Hindenburgstraße einen Unfall verursacht. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit einem Opel Corsa auf der Hindenburgstraße in Richtung Hauptstraße. Hierbei kam er auf Höhe der Hausnummer 29 nach rechts von der Straße ab und stieß mit einem auf einem Anwohnerparkplatz abgestellten VW Tiguan zusammen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Tiguan entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Schaden am Opel wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Überprüfung des Autofahrers stellten die bei der Unfallaufnahme eingesetzten Beamten deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung dessen fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 2,4 Promille bestätigte den Verdacht der Polizisten. Der 56-Jährige musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Er muss sich nun wegen des in betrunkenem Zustand verursachten Unfalls verantworten.

