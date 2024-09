Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte werfen Scheibe der Rosenschule ein (21.09.2024)

Trossingen (ots)

Unbekannte haben am Samstag, gegen 20.45 Uhr, an der Rosenschule in der Hans-Lenz-Straße eine Sachbeschädigung begangen. Die Täter warfen mit einem Stein ein Fenster des Gebäudes ein und richteten damit einen Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe an. Eine Zeugin nahm das Geräusch wahr und verständigte die Polizei. Die Unbekannten flüchteten noch vor dem Eintreffen der Streifen in unbekannte Richtung. Die Polizei in Spaichingen sucht nun nach den Verantwortlichen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07424 9318-0, zu melden.

