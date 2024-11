POL-ME: Hoher Sachschaden bei Zusammenstoß im Einmündungsbereich - Langenfeld - 2411026

Polizei Mettmann

Am Donnerstagmittag, 7. Oktober 2024, kam es in einem Industriegebiet in Langenfeld-Berghausen zu einem Zusammenstoß zweier Transporter. Beide Autos wurden hierbei so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Polizei leitete gleich mehrere Verfahren ein.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14:10 Uhr befuhr ein 44-jähriger Düsseldorfer mit seinem Ford Transit die Hans-Böckler-Straße in Richtung Elisabeth-Selbert-Straße. Im Einmündungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 56-jährigen Langenfelders, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls mit einem Ford Transit die Hans-Böckler-Straße aus Richtung Düsseldorfer Straße gesehen in Richtung Elisabeth-Selbert-Straße befuhr.

Die beiden Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen und wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der 44-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und leiteten gleich mehrere Verfahren ein.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 10.000 Euro.

