POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2411023

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Am Dienstagnachmittag (5. November 2024) ist ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer gegen 15:45 Uhr auf der Alleestraße auf Höhe der Robert-Koch-Straße einem weißen Skoda Octavia aufgefahren. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne eine Regulierung des auf rund 700 Euro geschätzten Schadens zu ermöglichen. Leider liegen der Polizei keine Beschreibungen des Autos des Unfallverursachers vor. Der Fahrer des Wagens soll jedoch etwa Mitte 30 Jahre alt gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Mittwoch, 6. November 2024, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Hattnitter Straße in Erkrath. Die Fahrerin eines blau-schwarzen Suzuki Vitara parkte ihr Auto gegen 7:50 Uhr in Höhe der Hausnummer 18. Als sie gegen 12:10 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken Seite des Autos fest. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Montagnachmittag (4. November 2024) ist in Berghausen ein 13 Jahre alter Junge eigenen Angaben zu Folge von einem Auto angefahren und hierbei leicht verletzt worden. Demnach sei der Junge gegen 17:05 Uhr mit seinem Fahrrad über die Düsseldorfer Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße gefahren. Als er den dortigen Kreisverkehr auf dem Fußgängerüberweg überquerte, sei er dann von einem Auto angefahren worden und gestürzt. Weiter habe sich die Autofahrerin nach dem Wohlergehen des Jungen erkundigt und als dieser ihr mitgeteilt habe, dass ihm nichts weiter passiert sei, habe sie ihre Fahrt fortgesetzt. Als der Junge zu Hause angekommen war und seinen Eltern von dem Vorfall berichtete, entschieden diese, den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige zu bringen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der Unfall von einer unbeteiligten Zeugin beobachtet worden sein. Diese hatte dem Jungen auch das Kennzeichen des Autos der Verursacherin auf einen Zettel notiert. Bisherige Ermittlungen anhand des Kennzeichens führten jedoch noch nicht zum Erfolg. Die Polizei sucht nun genau nach dieser Zeugin, um die Unfallermittlungen abschließen zu können. Die Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 in Verbindung zu setzen.

Bereits am Samstagmittag (2. November 2024) ist es auf dem Parkplatz von "kaufland" an der Rheindorfer Straße in Langengeld zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 12:05 Uhr hatte der Halter eines grauen Mercedes C 180 seinen Wagen auf dem Parkplatz abgestellt. Als er nach dem Einkauf gegen 13:30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen frischen Schaden an seiner Beifahrertür fest. Zudem steckte einen Zettel unter seinem Scheibenwischer, der augenscheinlich von einem unbeteiligten Zeugen verfasst worden war und Angaben zum Unfallverursacher beinhaltete. Ermittlungen der Polizei anhand der Angaben auf de Zettel führten bislang leider noch nicht zum Erfolg. Deshalb bittet die Polizei nun um Hinweise von Zeugen. Diese nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Montagnachmittag (4. November 2024) ist laut eigenen Angaben ein 47-jähriger Monheimer bei einem Sturz in einem Linienbus leicht verletzt worden. Demnach war der Mann gegen 15 Uhr in dem Bus der Linie 790 von Monheim aus in Richtung Langenfeld S-Bahn unterwegs. Als der Bus bremsen abrupt musste, sei der Mann gestürzt und mit dem Gesicht gegen einen anderen Sitz geprallt, wodurch er sich eine Platzwunde zugezogen habe. Eigenen Angaben zufolge stieg der Geschädigte dann wenige Minuten später an einer Haltestelle an der Baumberger Chaussee aus. Über eine Stunde später traf er dann zufällig auf die Besatzung eines Streifenwagens, welche einen Rettungswagen alarmierte, womit der Mann zur Kontrolle in ein Krankenhaus gefahren wurde. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen oder weitere Fahrgäste aus dem Bus darum, sich zu melden, um die Unfallermittlungen abschließen zu können.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

