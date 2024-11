Polizei Mettmann

POL-ME: 62-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2411020

Mettmann (ots)

Am Mittwoch, 6. November 2024, wurde eine Fußgängerin auf einem Zebrastreifen in Monheim am Rhein angefahren und musste anschließend ins Krankenhaus.

Das war nach aktuellen Kenntnissen passiert:

Um etwa 13:45 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz GLK 220 auf dem Berliner Ring und beabsichtigte, in den Kreisverkehr auf der Opladener Straße einzubiegen.

Im selben Moment nutzte eine 62 Jahre alte Monheimerin einen dort befindlichen Zebrastreifen, um die Fahrbahn in Richtung Vereinsstraße zu überqueren. Sie wurde von dem Mercedes angefahren und schwer verletzt.

Die Frau wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell