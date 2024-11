Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt Ladendieb fest - Hilden - 2411018

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag, 5. November 2024, kam es zu einem Ladendiebstahl in einer Drogerie in Hilden. Ein 57-jähriger Ladendetektiv wurde bei der Flucht des Tatverdächtigen leicht verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:10 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einer Drogerie an der Mittelstraße einen Mann, der vier Flaschen Parfüm im Wert von ungefähr 550 Euro unter seinem Pullover versteckte. Als der Mann beabsichtigte, ohne zu zahlen das Geschäft zu verlassen, versuchte der Ladendetektiv ihn festzuhalten. Der Ladendieb riss sich los und schlug dem Mitarbeiter der Drogerie ins Gesicht, der daraufhin stürzte.

Anschließend alarmierte er die Polizei, die im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung den Ladendieb an der Kreuzung Walder Straße / Berliner Straße stellen konnte. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte das gestohlene Parfüm.

Der 20-jährige rumänische Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache nach Hilden gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

