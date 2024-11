Polizei Mettmann

POL-ME: Kunstausstellung im Polizeigebäude - Mettmann - 2411015

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Kunst und Polizei - kann das zusammengehören? Bei der Kreispolizeibehörde Mettmann lautet die Antwort eindeutig: Ja. In den vergangenen Jahren hatten im Hauptgebäude am Adalbert-Bach-Platz bereits zahlreiche Künstlerinnen und Künstler ihre Werke ausgestellt.

Nun freut sich die Polizei auf die Arbeiten der Künstlerin Kristina Kötter und möchte Interessierte herzlich zur letzten Ausstellung in diesem Jahr einladen:

Die Vernissage findet am Freitag, 15. November 2024, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Foyer der Polizei Mettmann, Adalbert-Bach-Platz 1 in Mettmann, statt. Der Eintritt ist frei.

Die Künstlerin Kristina Kötter gestaltet überwiegend großformatige Acrylbilder auf Leinwand. Ihre Arbeiten zeichnen sich durch eine realistische Darstellung aus, die die Velberterin häufig mit einem abstrakten, zufallsbestimmten Hintergrund kombiniert.

"Ich nutze jede freie Minute für die Kunst, eigentlich entsteht bei mir ständig etwas Neues - wenn noch nicht auf der Leinwand, dann auf jeden Fall schon im Kopf!", sagt Kristina Kötter. Nachdem sie ihre Werke über einige Jahre in der Kunstschule in Velbert angefertigt hat, entstehen sie nun in ihrem kleinen Atelier Zuhause.

Zur Berichterstattung über die Eröffnung der Ausstellung sind Medienvertreterinnen und -vertreter ebenfalls herzlich eingeladen.

Wichtiger Hinweis: Besucherinnen und Besucher können die Ausstellung außerhalb der Vernissage nur nach vorheriger Anmeldung bei der Polizeipressestelle Mettmann, Telefon 02104 / 982 1010, bis zum 10. Januar 2025 werktägig von 9 Uhr bis 15:30 Uhr besuchen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell