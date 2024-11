POL-ME: Polizei stellt 19-jährigen Autofahrer nach Verfolgungsfahrt - mehrere Verfahren eingeleitet - Mettmann/Erkrath - 2411012

Polizei Mettmann

Polizei stellt 19-jährigen Autofahrer nach Verfolgungsfahrt - mehrere Verfahren eingeleitet - Mettmann/Erkrath - 2411012

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 3. November 2024, entzog sich ein 19 Jahre alter Fahrer in Mettmann einer Polizeikontrolle. Die Beamtinnen und Beamten stellten ihn in Erkrath und leiteten gleich mehrere Verfahren gegen ihn ein.

Das war bei dem Einsatz geschehen:

Nach aktuellen Kenntnissen war einer Streifenwagenbesatzung gegen 3 Uhr ein blauer Audi RS 3 auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Flurstraße aufgefallen. Als die Beamtinnen und Beamten den Wagen einer Kontrolle unterziehen wollten, beschleunigte der Fahrer und floh in Richtung Flurstraße. Trotz deutlicher Anhaltesignale entfernte sich der Fahrer mit seinem Audi RS 3 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Beethovenstraße und Talstraße in Richtung Erkrath, wobei er unter anderem zwei rote Ampeln missachtete.

Der Audi konnte schließlich durch zusätzlich hinzugezogene Einsatzkräfte an der Kempener Straße in Erkrath gestellt und der 19-jährige Fahrer sowie seine 18 und 21 Jahre alten Insassen kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle durch die Beamtinnen und Beamten stellte sich heraus, dass der Audi für den Straßenverkehr nicht zugelassen war und auch über keinen Versicherungsschutz verfügte.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten leiteten gleich mehrere Verfahren ein und stellten den Audi, den Fahrzeugschein sowie den Führerschein des 19 Jahre alten Deutschen sicher. Die Ermittlungen gegen den Erkrather dauern an.

