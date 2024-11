Polizei Mettmann

POL-ME: 23-Jähriger angegriffen und verletzt - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2411013

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend, 3. November 2024, wurde ein 23-Jähriger in Ratingen-Breitscheid von einem Trio angegriffen und durch Schläge und Tritte verletzt. Die Männer flohen anschließend unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Kurz vor 21 Uhr begab sich ein Mitarbeiter eines Pflegedienstes zu seinem Firmenfahrzeug, das an der Straße "Am Birkenkamp" in Höhe der Einmündung zur Straße "Im Grünen Winkel" abgestellt war. Nach eigenen Angaben wurde er plötzlich von einem Trio angegriffen und durch Schläge und Tritte verletzt.

Anschließend flüchteten die Täter in einem dunklen BMW 1er in Richtung der Straße "Am Krummenweg". Zeitgleich soll sich zudem auch ein VW Polo fluchtartig von der Tatörtlichkeit in gleiche Richtung entfernt haben.

Die von aufmerksamen Zeugen alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten die flüchtigen Täter trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen. Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Der 23-Jährige wurde von Rettungskräften erstmedizinisch versorgt.

Die flüchtigen Täter können lediglich als circa 20 bis 25 Jahre alt und 180 bis 185 cm groß beschrieben werden. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9982-6210, jederzeit entgegen.

