POL-ME: Joggerin sexuell belästigt - die Polizei bittet um Hinweise - Monheim am Rhein - 2411008

Mettmann (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 2. November 2024, wurde eine 43-Jährige in Monheim am Rhein beim Joggen von einem Unbekannten sexuell belästigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 7:15 Uhr joggte eine 43-Jährige über den Deich nahe der Bleer Straße, als sich ihr von hinten ein junger Mann näherte und sie sexuell belästigte. Lautstark setzte sich die 43-Jährige zur Wehr, so dass der Täter von ihr abließ und über ein Feld zu Fuß in Richtung Berliner Ring flüchtete.

Die Frau alarmierte die Polizei, die den Mann trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: - circa 16 bis 20 Jahre alt - 175 cm bis 185 cm groß - schlanke Statur - braune Haare - südosteuropäisches Erscheinungsbild - mit schwarzer Bomberjacke, schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Jogginghose bekleidet - trug eine Umhängetasche quer über den Oberkörper

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Täters nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

