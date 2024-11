Polizei Mettmann

POL-ME: Mädchen bei Kollision mit Auto schwer verletzt - Mettmann - 2411005

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend, 31. Oktober 2024, wurde in Mettmann ein 12-jähriges Mädchen angefahren und schwer verletzt.

Das weiß die Polizei bislang:

Die 12-jährige Mettmannerin stieg an der Eidamshauser Straße um etwa 17:50 Uhr aus einem Bus an der Haltestelle "Lerchenweg" aus. Anschließend begab sie sich hinter den haltenden Bus und überquerte dort die Fahrbahn. Hierbei wurde sie von einem Volvo XC90 eines 36 Jahre alten Mettmanners angefahren, der von rechts kommend in die entgegengesetzte Richtung des Busses fuhr. Derzeit ermittelt die Polizei nach der Unfallursache.

Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die 12-jährige Mettmannerin in ein umliegendes Krankenhaus.

An dem Volvo entstanden leichte Schäden in Höhe von 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell