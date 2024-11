POL-ME: Couragierter Zeuge verhindert Raub - Ratingen - 2411004

Polizei Mettmann

Am Donnerstagabend, 31. Oktober 2024, versuchte ein Unbekannter in Ratingen-Tiefenbroich eine 27-Jährige zu berauben. Ein couragierter Zeuge verhinderte die Tat, der Räuber flüchtete. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20:20 Uhr hielt sich eine 27-jährige Düsseldorferin an einer Bushaltestelle an der Kaiserswerther Straße in Höhe eines Fitnessstudios auf. Nach eigenen Angaben hielt sie ihr Handy in der Hand, als ihr plötzlich ein vorbeifahrender Radfahrer das Mobiltelefon entriss und mitsamt der Tatbeute in Richtung Bertramsweg floh.

Ein aufmerksamer Zeuge stellte sich dem flüchtigen Radfahrer in den Weg, so dass dieser stürzte und das Mobiltelefon verlor. Anschließend floh der Räuber unerkannt zu Fuß in den Bertramsweg.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten den Täter trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, zu der auch ein Polizeihund eingesetzt wurde, im Umfeld nicht mehr antreffen.

Der Räuber kann lediglich als 175 cm bis 185 cm groß und mit athletischer Figur beschrieben werden. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Zudem stellten sie das zurückgelassene Pedelec des unbekannten Täters sicher.

Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Räubers nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann möchte diesen Vorfall zum Anlass nehmen, um darauf hinzuweisen, dass Zivilcourage nur dann sinnvoll ist, wenn man sich nicht selbst in Gefahr bringt. Man handelt auch dann couragiert, wenn man andere um Hilfe bittet oder unmittelbar die Polizei alarmiert. Ebenso wichtig ist es, sich das Aussehen des flüchtigen Tatverdächtigen einzuprägen und sich um das Opfer zu kümmern. Sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen, um eine Tat aufklären zu können, ist ebenso wichtig wie mutig.

