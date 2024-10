Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Haan/Erkrath/Langenfeld - 2410123

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Der Fahrer eines schwarzen Pkws hat am Mittwoch, 30. Oktober 2024, gegen 19.40 Uhr ein 13-jähriges Mädchen am Kreisverkehr Dieker Straße / Diekermühlen Straße touchiert und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Das Mädchen hat sich eigenen Angaben zufolge etwa zur Hälfte auf dem Zebrastreifen in Richtung Diekermühlen Straße befunden, als der schwarze Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit heranfuhr und plötzlich stark abbremste. Trotzdem wurde die Jugendliche von dem Fahrzeug touchiert und leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Am Steuer des schwarzen Autos soll ein Mann gesessen haben, auf dem Beifahrersitz eine Frau mit blonden Haaren.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch, 30. Oktober 2024, zwischen 7.50 Uhr und 13.20 Uhr einen weißen Hyundai Santa Fe beschädigt und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Fahrerin des Hyundai hatte ihren Wagen im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Neuenhausplatz abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Montag, 28. Oktober 2024, ist es zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines grauen Mercedes CLA 180 hatte sein Auto im genannten Zeitraum an der Wilhelmstraße auf Höhe der Hausnummer 20 geparkt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß entfernt, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen.

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 29. Oktober 2024, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 30. Oktober 2024, 12.45 Uhr, ist es auf der Helenenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Fahrerin eines blauen Peugeot 208 hatte ihr Auto vor einer Garage auf Höhe der Hausnummern 18-24 abgestellt. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie Schäden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

