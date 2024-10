Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Frontalzusammenstoß zwischen Omnibus und Kleintransporter

Beide Fahrer schwer verletzt

Bundesstraße B 463 gesperrt

Calw (ots)

Gegen 8.30 Uhr am Dienstagmorgen ergeignete sich auf der Bundesstraße B 463 zwischen Calw-Ernstmühl und dem Ortseingang von Bad Liebenzell ein schwerer Verkehrsunfall. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 21-jähriger Fahrer eines Mercedes-Kleintransporters von Bad Liebenzell kommend in Richtung Calw, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Bus. Beide Fahrer, der 21-jährige Mercedes-Fahrer sowie der 56-jährige Busfahrer, wurden bei dem Aufprall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt", vermittelt die Polizei gegen 11.30 Uhr. Mit jeweils sechs Fahrzeugen waren die Feuerwehren Calw mit 28 Einsatzkräften und Bad Liebenzell mit 26 Einsatzkräften sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister André Weiss am Unfallort. "Die Stärke des Aufpralls verformte die Fahrzeuge so sehr, dass wir zur Befreiung der Fahrer jeweils rund 30 Minuten und den Einsatz von vier hydraulischen Rettungssätzen benötigten", fasste Calws Stadtbrandmeister Marcus Frank die außergewöhnliche technische Herausforderung der Rettung zusammen. Darüber hinaus habe sich der Heckeinbau im Transporter beim Katapult auf die Leitplanke aus seiner Verankerung gelöst, so Einsatzleiter Frank, was zusätzlichen Druck auf den Fahrer ausübte. Beide Fahrer trugen schwere Verletzungen davon, jener des Kleintransporters lebensgefährliche, und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste im Omnibus wurden leichtverletzt im Gerätehaus der Feuerwehr Bad Liebenzell betreut, ehe Ersatzbusse sie an ihre ursprünglichen Zielorte brachten. Schließlich wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu ermitteln, während die Feuerwehren ihren Einstz gegen 12.15 Uhr beendeten. Nach dessen Arbeit werden die Fahrzeuge abgeschleppt und das komplette Seitenbankett der Bundesstraße abgetragen, da aus beiden Fahrzeugen Betriebsstoffe, im Transporter zusätzlich die Beladung in Form von Hydrauliköl ausliefen und den Untergrund verunreinigten. Vor diesem Hintergrund wird die Bundesstraße mehere Stunden gesperrt sein.

