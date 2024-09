Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Kellerbrand macht Einfamilienhaus in Nagold-Iselshausen vorerst unbewohnbar

Photovoltaikanlage und Waffenschrank sind Herausforderungen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Calw (ots)

Ein aufmerksamer Passant entdeckte am Samstagabend, 31. August die Rauchentwicklung hinter den Fensterscheiben eines Einfamilienhauses in der Haldenstraße in Nagold-Iselshausen und alarmierte gegen 18.40 Uhr die Feuerwehr. "Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang der Rauch an der Gaube bereits nach außen", stellte Einsatzleiter Markus Kehle fest. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Brandrauch sich bereits über alle Etagen des zweigeschossigen Gebäudes ausgedehnt. Personen waren glücklicherweise nicht im Haus. "Das Feuer selbst war an einer Außenwand im Keller entstanden und hatte sich bereits über das komplette Untergeschoss ausgedehnt und war im Begriff das Erdgeschoss zu erfassen", schilderte der Einsatzleiter. Unter Atemschutz nahmen deshalb die Brandschutzkräfte von der Eingangstüre aus den inneren Löschangriff in Richtung Keller vor. Parallel dazu öffneten weitere Feuerwehrleute ebenfalls unter Atemschutz die Fassade sowie Fenster der Kellerwand auf der rückwärtigen Seite von außen, um die Flammen zu löschen. Aufgrund der Hitzeentwicklung durch das Feuer machte sich der Inhalt eines Waffenstahlschranks im Keller bemerkbar und hielt die Einsatzkräfte zunächst auf Abstand bis er durch das Löschwasser abgekühlt war wie Kehle von einer Herausforderung am Einsatzort berichtete. Zudem galt es, die Photovoltaikanlage auf dem Dach von ihrem Energiekreislauf zu trennen. Schließlich trennte der hinzugerufene Stromversorger das komplette Gebäude von der Versorgung. Rund 60 Feuerwehrleute aus Iselshausen, Mindersbach, Nagold und Calw waren bei dem Kellerbrand mit elf Fahrzeugen im Einsatz, der das Haus vorerst unbewohnbar machte. Darüber hinaus war der DRK Ortsverein Nagold mit sechs Kräften vor Ort und die Polizei mit zwei Personen. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gibt es noch keine Erkenntnisse. Außerdem wurde das THW zur Eigentumssicherung hinzugerufen und verschloss die Kellerwand. Bis in die Morgenstunden wird die Feuerwehr Brandwache durchführen und mit der Wärmebildkamera die Temperaturentwicklung im Gebäude beobachten, um zu verhindern, dass Glutnester die Flammen erneut anfachen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell