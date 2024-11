POL-ME: Größerer Polizeieinsatz wegen jugendlicher Störer - Erkrath/ Kreis Mettmann - 2411001

Polizei Mettmann

Am Halloween-Abend (Donnerstag, 31. Oktober 2024) lösten mehrere Personengruppen im Bereich des Hochdahler Markts in Erkrath einen größeren Polizeieinsatz aus, weil sie Pyrotechnik abbrannten. Verletzt wurde niemand.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19.30 Uhr wurden mehrere Einsatzkräfte zum Hochdahler Markt alarmiert, weil zahlreiche Jugendliche Pyrotechnik abbrannten. Mehrere Personengruppen, insgesamt rund 100 Menschen, hielten sich im Bereich zwischen Hochdahler Markt und Europaplatz auf. Immer wieder warfen die Störer mit Pyrotechnik, auch in Richtung der Polizeibeamtinnen und -beamten sowie der Streifenwagen. Insgesamt sprachen die Einsatzkräfte rund 40 Platzverweise aus.

Im weiteren Verlauf lösten sich die Jugendgruppen aufgrund der verstärkten Polizeipräsenz auf. Gegen 22.45 Uhr konnte der Polizeieinsatz beendet werden. Verletzt wurde niemand, ebenso konnten keine Sachbeschädigungen festgestellt werden.

Im gesamten Kreisgebiet kam es in den Abend- und Nachtstunden zu zahlreichen Einsätzen wegen des Abbrennens von Pyrotechnik. Neben des größeren Einsatzes in Erkrath war die Polizei diesbezüglich vereinzelt in Velbert, Heiligenhaus, Ratingen und Mettmann alarmiert worden. Ebenso wurden die Einsatzkräfte wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte gerufen. Gezielte Angriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte gab es glücklicherweise nicht.

