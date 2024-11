POL-ME: Rollerfahrer stürzt und wird schwer verletzt - Mettmann - 2411007

Polizei Mettmann

In Mettmann stürzte am Donnerstagmorgen, 31. Oktober 2024, ein 33-Jähriger mit seinem Roller und musste schwer verletzt ins Krankenhaus.

So kam es zu dem Unfall:

Nach aktuellen Kenntnissen fuhr der 33-Jährige mit seinem Roller der Marke Adly auf der Düsseldorfer Straße in Richtung "Am Kolben". Aufgrund einer roten Ampel an der Kreuzung zur Breslauer Straße musste der Mettmanner verkehrsbedingt abbremsen und kam hierbei aus bislang unbekannter Ursache zu Fall.

Im Zuge seines Sturzes erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen.

