POL-WHV: Ohne Fahrerlaubnis in Bockhorn kontrolliert - Polizei leitet Verfahren gegen 30-Jährigen ein, der zudem unter Betäubungsmitteleinfluss steht

Bockhorn (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend in der Dorfstraße in Bockhorn einen Pkw und trafen am Steuer auf einen 30-jährigen Fahrzeugführer aus Zetel. Die Kontrolle ergab, dass der Zeteler keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt und unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Vortest bestätigte dies und reagierte positiv auf Kokain und THC. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten entsprechende Verfahren ein.

