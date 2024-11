POL-ME: Eine Verletzte bei Wohnungsbrand - Haan - 2411006

Polizei Mettmann

Eine Verletzte bei Wohnungsbrand - Haan - 2411006

Am Freitagmorgen, 1. November 2024, kam es in Haan zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus (die Feuerwehr berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116238/5899663). Eine Bewohnerin wurde verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 6:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei stellten sie eine starke Rauchentwicklung fest. Eine Wohnung in der zweiten Etage stand zu diesem Zeitpunkt in Vollbrand.

Dank sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen der Feuerwehr Haan konnte verhindert werden, dass das Feuer auf benachbarte Wohnungen überging. Feuerwehrkräfte evakuierten die Bewohnerinnen und Bewohner. Eine Frau wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Neben der Brandwohnung sind drei weitere Wohnungen derzeit nicht bewohnbar. Der Brandort wurde für die Brandursachenermittlung durch die Polizei beschlagnahmt. Nach aktueller Einschätzung handelt es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt in der Küche.

Für die Dauer der Löschmaßnahmen wurde die Bahnhofstraße zwischen der Eisenbahnstraße und Böttinger Straße gesperrt.

