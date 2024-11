FW-HAAN: Wohnung brennt an der Bahnhofstraße aus - eine Verletzte

Haan (ots) - Zum Tag der offenen Tür lädt der Löschzug Gruiten der Freiwilligen Feuerwehr Haan am Samstag, 24. August, von 12 bis 20 Uhr ans und ins Gerätehaus an der Bahnstraße 62 ein. Die Besucher erwarten erfrischende Getränke, Kaffee und Kuchen sowie leckere Speisen vom Grill. Für die kleinen Gäste gibt es eine tolle Hüpfburg, auf der sie sich austoben können. Sie können zudem an einer Rundfahrt in einem ...

mehr