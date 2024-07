Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Neue Leitung der Feuerwehr Haan ernannt

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

Bürgermeisterin Dr. Bettina Warnecke hat gestern Abend die neue Leitung der Feuerwehr Haan ernannt. Stefan Longerich ist neuer Leiter der Feuerwehr, seine Stellvertreter sind Dr. Joachim Schultes und Ulf Dalkmann. Die Bürgermeisterin überreichte ihnen die Bestellungsurkunden in Anwesenheit der gesamten Feuerwehr in der Feuer- und Rettungswache an der Nordstraße.

Longerich folgt als Wehrleiter auf Carsten Schlipköter, der das Amt gleichzeitig mit der Leitung der hauptamtlichen Wache wahrgenommen hatte und vergangenen Monat in den Ruhestand verabschiedet worden war. Neuer Wachleiter ist Ulf Dalkmann. Auch der 37-jährige Stefan Longerich arbeitet hauptberuflich bei der Feuerwehr der Stadt Haan und ist dort seit dem Eintritt in die Jugendfeuerwehr vor 23 Jahren ehrenamtlich engagiert. Dr. Joachim Schultes hat die Funktion des stellvertretenden Leiters der Feuerwehr bereits in den vergangenen drei Jahren wahrgenommen und wurde nun erneut bestellt.

Die Ämter des Leiters der Feuerwehr und der Stellvertreter sind bei Freiwilligen Feuerwehren Ehrenämter.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell