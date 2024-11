Polizei Mettmann

POL-ME: Raub im Knipprather Wald: Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2411011

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Im Knipprather Wald in Monheim am Rhein ist am Donnerstag (31. Oktober 2024) ein 43-jähriger Monheimer beraubt worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Eigenen Angaben zufolge war der Monheimer gegen 8:35 Uhr mit seinem Hund auf einem der Wanderwege im Knipprather Wald, nahe der Straße "Am Knipprather Busch" in Monheim unterwegs, als sich ihm von hinten ein Mann näherte. Dieser soll ihm dann einen bislang unbekannten stumpfen Gegenstand gegen den Rücken gehalten und ihn zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert haben.

Der Monheimer kam der Aufforderung nach und überreichte dem Täter unter anderem sein Bargeld sowie seine Smartwatch, ehe dieser mitsamt seiner Beute vom Tatort flüchtete. Anschließend alarmierte der Monheimer die Polizei, die jedoch im Rahmen ihrer Fahndung keine verdächtige Person antreffen konnte.

Bei der Sachverhaltsaufnahme gab der Monheimer die folgende Täterbeschreibung zu Protokoll:

- männlich - etwa 30 bis 40 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - sprach gebrochenes Deutsch

Nähere Details einer Täterbeschreibung liegen der Polizei nicht vor. Die weiteren Ermittlungen werden beim zuständigen Kriminalkommissariat in Langenfeld geführt.

Hierzu fragt die Polizei:

Wer hat im Knipprather Wald eine verdächtige Person beobachtet oder kann die Ermittlungen mit sonstigen Informationen unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell