POL-ME: 81-Jähriger kollidiert mit Fußgängergruppe - zwei Personen verletzt - Langenfeld - 2411014

Am Samstagnachmittag, 2. November 2024, missachtete ein 81-jähriger Autofahrer beim Abbiegen eine dreiköpfige Fußgängergruppe und kollidierte mit dieser. Eine 3-Jährige sowie ein 38-Jähriger wurden verletzt.

Nach aktuellen Kenntnissen geschah bei dem Unfall folgendes:

Um circa 14:30 Uhr hatte ein 81-Jähriger in seinem VW ID.3 die Absicht, von der Kölner Straße kommend, nach rechts auf die Hauptstraße abzubiegen. Nachdem er zunächst verkehrsbedingt an der roten Ampel angehalten hatte, missachtete er aus bisher ungeklärter Ursache im Abbiegevorgang einen 38-jährigen Fußgänger sowie eine 34-jährige Fußgängerin, die mit einer 3-Jährigen in einem Kinderwagen die Hauptstraße queren wollten.

Der 81-Jährige kollidierte mit der Fußgängergruppe, wobei die 3-Jährige so schwer verletzt wurde, dass sie von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 38-Jährige konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein.

