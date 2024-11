Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Langenfeld/Monheim am Rhein - 2411010

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Am Donnerstag, 31. Oktober 2024, wurde ein 10-jähriger Fahrradfahrer von einem anderen Radfahrer vom Rad gestoßen. Der Unfall ereignete sich um etwa 7:50 Uhr auf Höhe der Hildener Straße 59, als der Junge auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in Richtung Richrath unterwegs war und ihm der bislang unbekannte Radfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Als er an dem Jungen vorbeifuhr, stieß er mit seiner Hand gegen den Fahrradlenker des Jungen, der daraufhin zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Zu dem Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor: circa 30 bis 40 Jahre alt, ohne Bart, bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke, trug einen schwarzen Fahrradhelm sowie eine schwarze auffällige Sonnenbrille, war mit einem roten E-Bike mit Gepäckträger unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Samstag, 2. November 2024, gegen 14 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Opladener Straße. Ein Fahrradfahrer sei laut Zeugenaussagen von dem Gelände eines Supermarktes auf die Fahrbahn abgebogen und dabei mit der rechten Seite eines roten Ford Fiesta kollidiert, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Opladener Straße befand. Hierbei brach der Außenspiegel des Fiat ab. Der Fahrradfahrer fuhr anschließend davon, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: schlank, europäisches Erscheinungsbild, circa 1,85 Meter groß, circa 30 bis 35 Jahre alt, bekleidet mit einem weiß-grauen Kapuzenpullover und einer hellblauen Jeanshose.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

