Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ludgeristiege/ Radfahrer gesucht

Coesfeld (ots)

Unfallbeteiligter gesucht: Am Dienstag (09.04.2024, 8 Uhr) fuhr ein Unbekannter eine Zehnjährige auf dem Weg zur Schule an. Der Mann kam der Rad fahrenden Schülerin in Lüdinghausen an der Kreuzung Ludgeristiege / Telgengarten auf seinem Fahrrad entgegen, wo es zur Kollision kam. Der Radfahrer half der Schülerin auf und erkundigte sie nach ihrem Wohlergehen. Anschließend setzten beide ihren Weg fort. Die Erziehungsberechtigten des Mädchens, die später den Vorfall auf der Polizeiwache Lüdinghausen angaben, wollten sich mit ihrer Tochter in hausärztliche Behandlung begeben. Der unbekannte Fahrradfahrer wird auf circa 30 Jahre geschätzt. Der rund 1,80 Meter bis 1,85 Meter große Mann hatte eine normale Statur, trug dunkle Haare und schwarze Bekleidung. Unterwegs war er mit einem grauen Herrenrad. Zudem sprach er deutsch mit einem osteuropäischen Akzent.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet darum, dass sich der Unbekannte unter 02591-7930 meldet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell