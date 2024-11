Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Monheim am Rhein - 2411019

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen Donnerstag, 31. Oktober 2024, um etwa 8 Uhr und Montag, 4. November 2024, etwa gegen 8 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Verteilerkasten im Bereich Ernst-Reuter-Platz / Friedrichstraße. Der Glasfaserverteilerkasten befindet sich neben der Hauswand eines dortigen Lebensmittelgeschäfts. Das Gehäuse des Kastens wurde stark verformt, weshalb die Schadenshöhe auf etwa 3.000 Euro geschätzt wird.

Am Samstag, 2. November 2024, ist es zwischen dem Auto einer Monheimerin und einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Monheimerin wollte gegen 12.15 Uhr vom Berliner Ring in die Schöneberger Straße abbiegen, um zu den dortigen Parkplätzen zu gelangen. In dem Moment kollidierte sie mit einem von links kommenden E-Scooter-Fahrer. Der Mann stürzte, gab aber an, nicht verletzt worden zu sein und entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht nun den unbekannten E-Scooter-Fahrer, um den genauen Unfallhergang zu ermitteln. Der E-Scooter-Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 bis 50 Jahre alt, schlank, circa 1,80 Meter groß.

Zwischen Sonntag, 3. November 2024, gegen 22 Uhr und Montag, 4. November 2024, gegen 4 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Wilhelm-Leuschner-Straße. Der Halter einer schwarzen Mercedes-Benz S-Klasse stellte seinen Wagen am Abend auf einem öffentlichen Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 10 ab. In der Nacht auf Montag fand er die frischen Schäden auf der linken Seite der Front vor. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

