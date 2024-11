Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte zünden Container an - ein Auto beschädigt - Erkrath - 2411022

Mettmann (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (7. November 2024) haben bislang unbekannte Täterinnen oder Täter mehrere Müllcontainer an der Schildsheider Straße in Erkrath angezündet. Neben mehreren Containern wurde auch ein geparktes Auto durch das Feuer beschädigt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2.30 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu den Brandorten an der Schildsheider Straße in Erkrath-Hochdahl alarmiert worden. Unbekannte hatten mehrere Müllcontainer, die auf umzäunten Containerstellplätzen auf Höhe der Hausnummern 33, 48 und 50 abgestellt waren, in Brand gesetzt. Durch die Hitze wurde ein an der Schildsheider Straße 48 geparktes Auto beschädigt. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat im Tatzeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu möglicherweise tatverdächtigen Personen machen? Die Wache in Erkrath ist jederzeit unter der Nummer 02104 9480-6450 erreichbar.

