Polizei Mettmann

POL-ME: 83-Jähriger durch falsche Bankmitarbeiterin um Geld betrogen - Ratingen - 2411027

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 7. November 2024, wurde ein 83-jähriger Senior aus Ratingen Opfer eines Telefonbetrugs. Die Anruferin hatte sich als Mitarbeiterin einer Bank ausgegeben und den Senior so um mehrere tausend Euro betrogen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:20 Uhr wurde ein 83-jähriger Senior von einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin angerufen. Sie gab vor, dass für das TAN-Verfahren des Mannes mehrere Handys angemeldet seien. Sie brauche eine TAN-Freigabe, um die nicht verwendeten Geräte zu löschen. Nachdem der 83-Jährige die TAN-Freigabe durchgeführt hatte, beendete er den Anruf. Erst später fiel ihm auf, dass von seinem Konto ein mittlerer vierstelliger Betrag an ein fremdes Konto überwiesen wurde.

Der Ratinger informierte richtigerweise die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Die Polizei empfiehlt:

Wenn Sie am Telefon nach sensiblen Daten gefragt werden, prüfen Sie die Berechtigung der Anruferin oder des Anrufers oder besprechen Sie sich mit Familienmitgliedern oder Freundinnen und Freunden. Rufen Sie im Zweifel die Polizei an und lassen Sie sich beraten. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell