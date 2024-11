Polizei Mettmann

POL-ME: 37 Mängel - Polizei zieht marode S-Klasse aus dem Verkehr - Velbert - 2511025

Mettmann (ots)

37 zum Teil schwerwiegende Mängel wurden bei einer Mercedes S-Klasse am Donnerstagmittag, 7. November 2024, in Velbert im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt. Die Polizei zog die völlig marode Limousine sofort aus dem Verkehr.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12 Uhr fiel den Experten des Verkehrsdienstes auf der Friedrich-Ebert-Straße eine überlaute Mercedes S-Klasse auf. Bereits im Sommer dieses Jahres hatten die Beamten genau dieses Fahrzeug bereits wegen zahlreicher Mängel aus dem Verkehr gezogen und waren nun über die erneute Inbetriebnahme der Limousine, diesmal mit bulgarischen Kennzeichen, überrascht.

Eine Kontrolle des Autos, das von einem 22-jährigen Mann aus Bulgarien geführt wurde, brachte eine weitere Überraschung: Die bereits damals festgestellten Mängel waren nicht behoben worden, dafür erkannten die Beamtinnen und Beamten noch deutlich mehr Mängel an der S-Klasse.

Die über 20 Jahre alte Limousine wurde einer örtlichen Prüfstelle vorgeführt, die im Rahmen einer Überprüfung insgesamt 37 Mängel feststellte: So drang durch den mehrfach undichten und mangelhaft befestigten Auspuff Abgas in den Fahrzeuginnenraum, was zu einer Gesundheitsgefährdung der Insassen führte. Die wahrgenommene Lautstärke (über 100 db(A)) der S-Klasse war vier Mal höher als erlaubt, was unter anderem am manipulierten Ansaugbereich lag. Motor und Getriebe verloren erheblich Öl und die Handbremse zeigte keinerlei Funktion. Weiterhin waren falsche Räder montiert und zahlreiche Karosserieteile durchgerostet. Zu allem Überfluss war das Luftfahrwerk derart defekt, dass die S-Klasse auffallend schief stand. In Zusammenhang mit ausgeschlagenen und mangelhaft befestigten weiteren Fahrwerkskomponenten ging von dem Auto eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmende aus. Eine sofortige Stilllegung der Mercedes S-Klasse war die Folge.

Zudem leiteten die Beamtinnen und Beamten gegen den 22-jährigen Bulgaren gleich mehrere Verfahren ein. Den jungen Mann erwarten sowohl mehrere hundert Euro Bußgeld als auch mehrere Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell