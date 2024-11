Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte brechen in Handygeschäft ein - Velbert - 2411031

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige sind am frühen Freitagmorgen (8. November 2024) in ein Handygeschäft an der Friedrichstraße in Velbert eingebrochen. Mehrere Zeugen konnten die Täter zwar beobachten, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch leider erfolglos.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2 Uhr wurden mehrere Anwohner der Friedrichstraße durch einen lauten Knall aufgeschreckt und konnten drei Täter beobachten, die sich gewaltsam Zutritt zu einem Handygeschäft verschafften. Anschließend stiegen die Einbrecher in ein dunkles Auto, dessen Fahrer offenbar vor dem Geschäft auf die Täter wartete. Die Zeugen alarmierten umgehend die Polizei, dennoch verlief eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug sowie den Tätern leider ohne Erfolg. Ersten Erkenntnissen zufolge richteten die Einbrecher einen erheblichen Sachschaden an, erlangten jedoch keine Beute.

Die drei Männer können wie folgt beschrieben werden:

- schlank - zwei Täter trugen dunkle Kleidung - ein Täter war hell gekleidet - alle drei waren durch Sturmhaube, Cappy und Halstuch vermummt - flüchteten in einem dunklen Auto der Kompaktklasse in Richtung Bahnhofstraße

Die Polizei in Velbert bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen an 02051 946-6110.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell