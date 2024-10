Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brand im Maschinenraum eines Kohlefrachters

Bild-Infos

Download

Bottrop Zentralhafen (ots)

Am 15.10.2024, gegen 23:00 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bottrop ein Schiffsbrand auf dem Rhein - Herne - Kanal, Höhe Kokslagerwirtschaft, gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte berichtete die Besatzung des holländischen Kohlefrachters, dass es in der Elektrik des Maschinenraumes zu einem Brand gekommen sei. Die bordeigene Kohlendioxidlöschanlage habe bereits ausgelöst. Aufgrund der fortschreitenden Rauchentwicklung war es aber offensichtlich, dass der Brand nicht gelöscht war. Sofort wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Mittels C - Rohr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die 7 Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Aus Bottrop waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Vonderort und Boy eingesetzt. Neben der Wasserschutzpolizei war auch die Feuerwehr Essen mit dem Feuerwehrlöschboot zur Unterstützung vor Ort, das Feuerlöschboot musste aber nicht eingesetzt werden. Der Schifffahrtverkehr wurde nicht beeinträchtigt. Da 40 Einsatzkräfte bis ca. 01:30 Uhr gebunden waren übernahm die Freiwillige Feuerwehr Altstadt für die Dauer der Einsatzmaßnahmen den Grundschutz für das Stadtgebiet.

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell