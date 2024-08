Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Mehr als 40 Einsätze für Feuerwehren im Kreis Pinneberg nach Gewitter

Pinneberg (ots)

Datum: Mittwoch, 14. August 2024, ab 7.00 Uhr In mehreren Wellen ist am Mittwoch (14. August) ein Gewitter über den Kreis Pinneberg gezogen. In der Folge waren für mehrere freiwillige Feuerwehren über 40 Einsätze abzuarbeiten. Darunter waren drei gemeldete Blitzeinschläge, die aber in keinem Fall zu einem Brand führten. In Kölln-Reisiek und in Hetlingen kontrollierten die Feuerwehren jeweils ein Einfamilienhaus, in Rellingen war eine Kindertagesstätte betroffen. Außerdem waren zahlreiche Wasserschäden zu beseitigen sowie einige Gefahrenstellen durch gebrochene Äste in Bäumen zu beseitigen. Die Einsatzserie begann um 7.04 Uhr mit der Kontrolle nach Blitzschlag in Kölln-Reisiek. Etwa eine Stunde später entlud sich eine Gewitterwolke über Elmshorn, was in Elmshorn und Kölln-Reisiek zu Lenzeinsätzen führte. Unter anderem stand in Elmshorn an der Daimlerstraße ein Firmengelände und eine Halle mit ca 300 Quadratern Grundfläche unter Wasser, so dass die Feuerwehr hier tätgig werden musste. Zwei Pumpen waren im Einsatz. Teilweise floss das Wasser nach der ersten Wetterberuhigung dann auch allein von den Straßen wieder ab. Ab 11.26 Uhr war dann das südliche Kreisgebiet mit einem Schwerpunkt in Schenefeld von dem Gewitter betroffen. Hier und andernorts mussten Grundstücke und Gebäude von Wasser befreit werden. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Im Einsatz waren folgende freiwillige Feuerwehren mit einer dreistelligen Anzahl an ehrenamtlichen Helfern: FF Bönningstedt (1 Einsatz), FF Ellerbek (2), FF Elmshorn (3), FF Halstenbek (2), FF Hasloh (1), FF Hetlingen (1, zusammen mit FF Haseldorf und FF Holm), FF Kölln-Reisiek (4), FF Pinneberg (1), FF Quickborn (3); FF Rellingen (7), FF Schenefeld (18), FF Uetersen (2), FF Wedel (1)

