Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Abschlussmeldung zu brennenden Heurundballen in Hasloh

Pinneberg (ots)

Datum: Montag, 5. August 2024, 9.05 Uhr +++ Einsatzort: Hasloh, Dorfstraße +++ Einsatz: FEU 3 (Feuer, 3 Löschzüge)

Seit Montagmorgen (5. August), 9 Uhr brennen an der Dorfstraße in Hasloh etwa 200 Rundballen Heu (s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/5837412. Nach fünf Stunden Löscharbeit konnte gegen 14 Uhr die Meldung "Feuer aus" gegeben werden. Die Mowas/NINA-Warnungen konnten zurückgenommen werden. Etwa 120 Einsatzkräfte aus vier freiwilligen Feuerwehren, darunter Einheiten der Kommunalen Feuerwehrbereitschaft mit Sonderkomponenten für eine Wasserversorgung über lange Wegstrecken, und des THW Barmstedt haben, unterstützt von fünf Landwirten das Feuer bekämpft. Um das dicht gepresste Heu, an dem Löschwasser weitestgehend abperlt, zu löschen, hat sich folgendes Vorgehen bewährt: Der Radlader des THW Barmstedt greift sich einen Ballen und verbringt ihn ein einen mit Wasser gefüllten Abrollbehälter Mulde. Dort reißt ihn ein Bagger mit seiner Greifschaufel auseinander, so dass möglichst alle Glutnester im Wasser erlöschen. Das nasse Heu wird dann von einem weiteren Radlader auf der Wiese verteilt, die Feuerwehr nimmt letzte Nachlöscharbeiten mit handgeführten Strahlrohren vor. Die mit diesem Procedere gemachten positiven Erfahrungen von dem Heuballenbrand in Bilsen am Freitag, 2. August, nahm Einsatzleiter Markus Ketelsen gern an. Für die nötige stabile Wasserversorgung ist über den AB Schlauch eine doppelte B-Leitung über mehr als 300 Metern von einem Teich zur Einsatzstelle verlegt worden. Als Hydranten standen nur zwei Leitungen mit vergleichsweise geringem Durchmesser im Außenbereich der Gemeinde zur Verfügung, welche den Wasserbedarf nicht decken konnten. Die Einsatzstelle wurde abschließend mit einem Schaumteppich abgedeckt, um ein Aufflammen möglicher versteckter Glutnester zu verhindern.

Noch während der letzten Aufräumarbeiten ist an der Einsatzstelle Bilsen, Brandheider Weg, von Freitag ein aufgehäufter Haufen Heu in Brand geraten. Neben der FF Bilsen sind dort auch einige Kräfte der FF Quickborn im Einsatz, um zu löschen.

Für die Feuerwehren in diesem Bereich ist dies die fünfte Alarmierung wegen brennenden Heus seit Freitag, 2. August, 23.36 Uhr. In der Nacht von Sonntag auf Montag, hatte es zwei Brandstellen in Quickborn gegeben. Die Polizei ermittelt (s. http://presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5837767)

