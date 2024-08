FW-PI: Bönningstedt: Feuerwehr verhindert durch schnelles Eingreifen einen Dachstuhlbrand

Pinneberg (ots) - Datum: Montag, 12. August 2024, 03:51 Uhr +++ Einsatzort: Hasloh, Kieler Straße (B4) +++ Einsatz: Feuer, Standard (FEU) Die Feuerwehren aus Hasloh und Quickborn wurden am frühen Montagmorgen alarmiert, um in Brand geratene Rundballen zu löschen. Bereits vor einer Woche brannten Rundballen in Hasloh, und in der Umgebung kam es zu mehreren ähnlichen Bränden. Nach dem Großfeuer von 700 Rundballen in ...

mehr