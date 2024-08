Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Hasloh: Erneut Feuer an einer Rundballenmiete

Datum: Montag, 12. August 2024, 03:51 Uhr +++ Einsatzort: Hasloh, Kieler Straße (B4) +++ Einsatz: Feuer, Standard (FEU)

Die Feuerwehren aus Hasloh und Quickborn wurden am frühen Montagmorgen alarmiert, um in Brand geratene Rundballen zu löschen. Bereits vor einer Woche brannten Rundballen in Hasloh, und in der Umgebung kam es zu mehreren ähnlichen Bränden.

Nach dem Großfeuer von 700 Rundballen in Bilsen am 2. August und den darauffolgenden Bränden in Quickborn und Norderstedt gerieten am vergangenen Montag (05. August) in Hasloh etwa 200 Rundballen in der Dorfstraße in Brand. Nach einer Woche ohne vergleichbare Einsätze wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hasloh am Montagmorgen um 3:51 Uhr an die Kieler Straße (B4), nahe dem Ortsausgang Richtung Bönningstedt, alarmiert.

Wenig später forderte der Einsatzleiter und stellvertretende Wehrführer Markus Ketelsen die Feuerwehr aus Quickborn zur Unterstützung an. Auf einem Feld an der Bundesstraße 4 brannten etwa 20 Rundballen. Mit zwei Wasserwerfern auf den Tanklöschfahrzeugen und zwei handgeführten Strahlrohren löschten die Feuerwehrleute die Ballen und zogen sie anschließend händisch auseinander, um Brandnester freizulegen und gezielt nachlöschen zu können.

Um 6:30 Uhr war der Einsatz beendet. Während des Einsatzes musste die Bundesstraße zeitweise vollständig gesperrt werden. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr war mit mehr als 40 Kräften im Einsatz.

