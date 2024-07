Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Wechselseitige Körperverletzung

Oberkirch (ots)

Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch wurden am Sonntagnachmittag aufgrund einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in eine Unterkunft in der "Hesselbacher Straße" gerufen. Zeugenangaben zufolge kam es dort gegen 15:45 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei 24-Jährigen, einem 23-Jährigen und einem weiteren, bislang noch unbekannten Mann. Im Rahmen einer zunächst verbalen Auseinandersetzung soll es anschließend zu körperlichen Angriffen gekommen sein, bei welchen einer der Beteiligten auch mit dem Griff eines Messers auf sein Gegenüber eingeschlagen haben soll. Zum Einsatz der Klinge oder Stichbewegungen soll es hierbei nicht gekommen sein. Wenig später gerieten die beiden 24-Jährigen und der 23-Jährige im Bereich der Fußgängerzone erneut in Streit. Bei einer hier folgenden Körperverletzung, bei welcher auch ein Holzstock zum Einsatz gekommen sein soll, gelang es einem Zeugen, einzugreifen und einen Beteiligten bis zum Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch festzuhalten. Die beiden 24-Jährigen wurden leicht verletzt und im Anschluss medizinisch versorgt. Der 23-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Polizeipostens Oberkirch geführt. /ma

