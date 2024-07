Rheinmünster (ots) - Am Sonntagnachmittag befuhr eine 70-jährige Rollerfahrerin die L85 in Richtung Schwarzach. Nahe der Ringstraße stoppte sie ihre Fahrt bei der Einmündung eines Radweges. Als sie ihr Kleinkraftrad abstellen wollte, betätigte sie mutmaßlich aus Unachtsamkeit den Gasgriff, was das Fahrzeug daraufhin unkontrolliert in Bewegung versetzte. Offenbar hielt sich die Dame währenddessen weiter am Lenker ...

