POL-OG: Offenburg - Auseinandersetzung nach mutmaßlichem Diebstahlsversuch

Bühl, Altschweier (ots) - Schwere Verletzungen zog sich am Samstagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L83 in Altschweier zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 22-jährige Fahrer einer Husqvarna gegen 22.30 Uhr die L83 von Bühlertal kommend in Richtung Bühl. An der Kreuzung zur Winzerkellerstraße in Altschweier missachtete ein 53-jähriger Volkswagen-Fahrer die Vorfahrt des Zweiradfahrers und ...

