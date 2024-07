Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Ottenheim - Unfall unter Alkoholeinfluss

Schwanau, Ottenheim (ots)

Eine Alkoholisierung von ungefähr 1,5 Promille dürfte am Samstagnachmittag ursächlich für einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Oberdorfstraße/ Schwarzwaldstraße gewesen sein. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhren ein VW und ein Ford auf der Oberdorfstraße und wollten beide nach rechts in die Schwarzwaldstraße/L104 einbiegen. Während des Abbiegevorgangs fuhr der 18-jährige Fahrer des VW auf den verkehrsbedingt bremsenden Ford auf. Bei dem Zusammenstoß wurde keiner der Beteiligten verletzt. Der entstandene Sachschaden lässt sich mit schätzungsweise 1000 Euro beziffern.

