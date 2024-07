Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Rollerfahrerin schwer verletzt

Rheinmünster (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr eine 70-jährige Rollerfahrerin die L85 in Richtung Schwarzach. Nahe der Ringstraße stoppte sie ihre Fahrt bei der Einmündung eines Radweges. Als sie ihr Kleinkraftrad abstellen wollte, betätigte sie mutmaßlich aus Unachtsamkeit den Gasgriff, was das Fahrzeug daraufhin unkontrolliert in Bewegung versetzte. Offenbar hielt sich die Dame währenddessen weiter am Lenker fest und wurde in der Folge etwa 4 Meter weit über die Fahrbahn gezogen. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtete, alarmierte unverzüglich die Polizei. Die schwerverletzte Frau wurde anschließend mit dem Rettungswagen zur Untersuchung in eine nahegelegene Klinik gebracht. An dem Roller entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /st

