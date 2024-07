Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Schlägerei in Gewahrsam

Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg sind nach einer gewaltsamen Konfrontation am späten Sonntagabend im Bereich des Bahnhofs auf der Suche nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge soll es kurz vor 22.30 Uhr zum Aufeinandertreffen zwischen vier Männern gekommen sein. Aus einem anfänglich verbal geführten Streit soll sich in der Folge eine handfeste Schlägerei entwickelt haben. Laut Zeugen soll es in diesem Zusammenhang auch zu Würfen von Flaschen gekommen sein. Die alarmierten Polizeikräfte konnten vor Ort einen 27 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen. Der mit über einem Promille Alkoholisierte musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er massiven Widerstand. Die Suche nach den weiteren am Streit beteiligten Männern dauert an. Einer soll mit einer hellen Jeans und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Ein Dritter trug eine halblange, schwarze Hose mit einem weißen Streifen an der Seite, ein schwarzes T-Shirt sowie einen hellen Pullover. Ein Weiterer soll komplett dunkel gekleidet gewesen sein und eine Umhängetasche mit sich geführt haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0781 21-2200 entgegengenommen.

/ya

