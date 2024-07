Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Linienbussen in Boppard-Buchenau

Boppard-Buchenau (ots)

In Boppard-Buchenau kam es in der vergangenen Nacht zu einer Sachbeschädigung durch unbekannte Täter an zwei Linienbussen. Die betroffenen Busse standen auf dem Parkplatz unterhalb des Bomag-Stadions in Buchenau. An beiden Bussen wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 05.07.2024 gegen 20:00 Uhr bis zum 06.07.2024 gegen 05:30 Uhr.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Boppard zu melden.

Hinweise werden telefonisch unter 06742-8090 oder per Email an pi.boppard@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell