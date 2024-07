Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zwei junge Männer schießen in die Luft

Lahnstein (ots)

Am Donnerstagabend meldeten Anwohner, dass sie mehrere Schüsse im Bereich Salhofplatz in Lahnstein gehört hätten. Bei einer Überprüfung durch die Polizei liefen zwei junge Männer in Richtung Rhein davon. Die Beiden konnten jedoch dort eingeholt und kontrolliert werden. Sie hatten mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

