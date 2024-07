POL-PDKO: Verkehrskontrolle des Zweiradkontrolltrupps im Stadtgebiet.

B327 - Niedert (ots) - Am Dienstag, den 02.07.2024 ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B327 im Bereich Niedert. Hierbei befuhren zwei PKW hintereinander die B327 von Kastellaun kommend in Fahrtrichtung Emmelshausen. Der vorausfahrende PKW beabsichtigte, nach links auf die L215 in Fahrtrichtung Bickenbach abzubiegen. Dies bemerkte der Fahrzeugführer des nachfolgenden PKW zu spät, sodass es zu einer ...

