Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Jugendschutzkontrollen im Stadtgebiet Andernach

Andernach (ots)

Am 18.06.2024 und 27.06.2024, fanden in Zusammenarbeit zwischen der Polizeiinspektion Andernach und dem Jugendamt der Stadt Andernach Jugendschutzkontrollen, in Form von Testkäufen alkoholischer Getränke und Tabakerzeugnissen, insbesondere E-Zigaretten, statt. Grund der Kontrollen waren u.a. wiederholte Meldungen des Konsums von E-Zigaretten durch Jugendliche und Kinder. Im Ergebnis stehen, dass bei insgesamt 19 kontrollierten Verkaufsstellen den jugendlichen Testkäuferinnen, im Alter von 14 und 15 Jahren, in 12 Fällen alkoholische Getränke oder Tabakerzeugnisse/E-Zigaretten verkauft worden sind. Der entsprechende Verstoß stellt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Jugendschutzgesetz dar. Es werden zukünftig weitere Kontrollen in dieser Form stattfinden.

