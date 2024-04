POL-SE: Norderstedt - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Stettiner Straße

Bad Segeberg (ots) - Bereits am Freitag (05.04.2024) ist auf einem Parkplatz in Bornhöved ein Unfallschaden an einem parkenden Fahrzeug festgestellt worden. Die Geschädigte parkte ihren Ford Ranger mit Plöner Kennzeichen am Donnerstag, 04.04.2024, um 12:00 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße "Kieler Tor". Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkte sie am Freitag, ...

mehr