Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall auf der A1 mit einem Leichtverletzten

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0779

Bei einem Unfall auf der A1 in Richtung Bremen in Höhe Holzwickede am gestrigen Montag (26. August, 13 Uhr) ist eine Person leicht verletzt worden. An dem Unfall waren zwei Lkw und ein Sattelzug mit Auflieger beteiligt

Nach bisherigen Erkenntnissen bremste ein 29-Jähriger aus St. Egidien staubedingt stark ab und wich nach rechts aus. Ein hinter ihm fahrender 63-Jähriger aus Drensteinfurt tat dies daher ebenfalls, woraufhin ein 54-jähriger Mann aus Polen nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Er fuhr dem vor ihm fahrenden Lkw auf, welcher sich dadurch auf den Sattelzug des 29-Jährigen schob.

Der 54-Jährige wurde dabei leicht verletzt, die beiden anderen Männer blieben unverletzt. Außerdem liefen Betriebsstoffe aus, bei deren Beseitigung die Kollegen der Feuerwehr mithalfen. Zwischenzeitlich landete auch ein Rettungshubschrauber, weshalb eine kurzzeitige Vollsperrung der Fahrbahn unvermeidbar war. Der Sachschaden beträgt mindestens 20.000 Euro.

