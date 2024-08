Polizei Dortmund

POL-DO: Brandalarm in Dortmund Kirchlinde: Polizei rettet schlafenden 32-Jährigen aus Wohnung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0777

Bei einem Brandmeldealarm in der Nähe des Skaterparks in Lütgendortmund konnte die Polizei am Montagmorgen gegen 7:50 Uhr einen 32-jährigen Dortmunder aus einer Wohnung retten.

Vor Ort verschafften sich die Polizistinnen Zutritt zu der betreffenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in der der Feueralarm ausgelöst worden war. In der Wohnung fanden sie einen 32-jährigen Mann schlafend vor. Durch das schnelle Eingreifen konnte er unverletzt aus der Wohnung gebracht werden. Der Rauch wurde durch vergessenes Essen auf dem Herd verursacht. Die Polizistinnen konnten das Essen ins Freie bringen und so die Ursache für die Rauchentwicklung beseitigen. Es wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden.

